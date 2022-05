Interviews, Reden, eine Fernsehansprache: Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Art Kommunikationsoffensive gestartet. Der Bundeskanzler spricht viel, aber sagt er auch etwas? Wie gut hat Scholz in seine Rolle als Kommunikator in Kriegszeiten gefunden? Darum ging es bei SPIEGEL Daily Anfang der Woche in einem Gespräch mit Dirk Kurbjuweit, Autor im SPIEGEL-Hauptstadtbüro.

Das Gedenken an den »Tag des Sieges« in Russland stand in diesem Jahr unter dem Vorzeichen der russischen Invasion in die Ukraine. Die politische Instrumentalisierung dieses Datums hat unter Wladimir Putin schon vor Jahren begonnen. SPIEGEL-Korrespondent Christian Esch hat die historische Bedeutung und die Wandlung des 9. Mai in Russland für uns eingeordnet.