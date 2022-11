Was in diesem Jahr auf der Weltklimakonferenz im Mittelpunkt steht, ist ein Konflikt, den die teilnehmenden Länder eigentlich schon längst abgeräumt hatten. Eigentlich. Wie vielleicht bei keinem Weltklimagipfel zuvor geht es auf der aktuellen COP27 um Geld. Gemeint sind Finanzhilfen, die die Industrienationen weniger entwickelten Ländern längst zugesagt, bislang aber nicht vollständig bereitgestellt haben. Die Hintergründe des Konflikts hat Kurt Stukenberg, Leiter des SPIEGEL-Wissenschaftsressorts, am Montag bei SPIEGEL Daily geschildert.

Großstädte ohne Strom. Die Wasserversorgung zeitweise gekappt und Angst vor einem Winter ohne funktionierendes Heizsystem. Seit wenigen Wochen trägt Russlands Luftwaffe den Krieg unmittelbar in die ukrainische Gesellschaft hinein. Was das Kalkül hinter den gezielten Angriffen auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine ist, hat SPIEGEL-Korrespondent Christian Esch in unserer Donnerstagsepisode berichtet.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Warum die Europäische Union die Autoindustrie beim Thema Luftverschmutzung nicht stärker in die Pflicht nimmt und wie die Insel Borkum sich gegen die geplante Erdgasbohrung vor ihrer Küste wehrt.

