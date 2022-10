Der dritte Pandemiewinter steht an und Deutschland erlebt eine Art Déjà-vu: Die Stiko rät erst mal nur über 60-Jährigen zur vierten Impfung. Die angepassten Impfstoffe sind noch nicht ausreichend vorhanden. Und die neueste Impfkampagne der Bundesregierung wirkt – sagen wir – gut gemeint. Welche Impfung mit welchem Impfstoff gerade für wen geboten ist und was wir für die nächsten Pandemiemonate wissen sollten, darüber haben wir bei SPIEGEL Daily diese Woche mit Julia Köppe aus dem SPIEGEL-Wissenschaftsressort gesprochen.

Donald Trumps Name steht bei den Midterm-Wahlen am 8. November auf keinem Wahlzettel. Und doch ist die Abstimmung für ihn eine Art Testlauf. Wie und warum Trump seit Monaten auf die Zwischenwahlen hinarbeitet, davon hat SPIEGEL-Korrespondent René Pfister in unserer Dienstagsepisode berichtet. So viel vorab: Nicht weniger als die Demokratie in den USA steht auf dem Spiel.

Im Krieg gegen die Ukraine greift Russland seit knapp drei Wochen wieder verstärkt Kiew und andere Städte weit hinter der Front an. Neu ist, dass die russische Armee dabei jetzt auch unbemannte Fluggeräte zum Einsatz bringt. Welche Strategie dahintersteckt, hat SPIEGEL-Wissenschaftsredakteur Jörg Römer am Freitag im Podcast analysiert.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Kommt Annalena Baerbock mit ihrer Idee von Außenpolitik angesichts der Massenproteste in Iran an ihre Grenzen? Warum stecken Facebook-Gründer Marc Zuckerberg und sein Konzern in einer schweren Krise?

