In dieser Woche ging es bei SPIEGEL Daily um die Frage, wie die schnelle Machtergreifung der Taliban in Afghanistan die deutsche Regierung vor einem Jahr so überraschen konnte. Und darum, wie sich die Menschen in Russland mit dem Ukrainekrieg arrangieren.

Diese Woche war auch der Zustand der FDP ein Thema im Podcast. Die Liberalen sind im Umfragetief, das liegt auch am Auftreten von Parteichef Christian Lindner.

Außerdem: Wird der Rhein in Zukunft öfter Niedrigwasser haben? Und kann der Steuerbetrug einer Privatbank gefährlich für den Bundeskanzler werden?

