Der Gedanke an ein Russland nach Wladimir Putin mag derzeit abwegig erscheinen. Aber wie würde sich das Land ohne ihn verändern? Würde eine Demokratisierung einsetzen, wie der Westen es erhofft? Christian Neef ist skeptisch. Neef hat viele Jahre für den SPIEGEL als Korrespondent aus Russland berichtet. Über seine Zukunftsvision für Russland hat er diese Woche bei SPIEGEL Daily gesprochen.

War Olaf Scholz' Machtwort im Atomstreit ein Zeichen von Stärke oder Schwäche? Wie oft kann ein Kanzler dieses Instrument einsetzen? Und wie stehen FDP und Grüne nach ihrem Streit in der Atomfrage nun eigentlich da? Antworten auf diese Fragen hat Christoph Hickmann, stellvertretender Leiter des SPIEGEL-Hauptstadtbüros, in unserer Mittwochsfolge gegeben.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet für 2023 mit einer Rezession in Deutschland. Und schon jetzt plagen Unternehmerinnen und Unternehmer sehr konkrete Sorgen. Steigende Rohstoffpreise, horrende Energiekosten – wie viele Firmen überstehen den Krisenwinter? Für unseren Podcast haben Jelena Berner und Marius Mestermann diese Woche einen Bäcker, einen Brauer und einen Gärtner besucht und über deren Zukunftsperspektiven gesprochen.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Wie ernst geht die Kreuzfahrtbranche den Umweltschutz an? Und was ist die Ursache für ein rätselhaftes Brummgeräusch, das tausende Menschen in Deutschland plagt?

