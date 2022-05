Selten wurde ein Wahlsieger so euphorisch empfangen wie Daniel Günther auf der CDU-Wahlparty in Kiel: Mehr als 43 Prozent für die Christdemokraten bedeuten das beste Ergebnis der Partei in Schleswig-Holstein seit den Achtzigerjahren. Klare Verliererin des Abends ist die SPD.

Der SSW konnte am Wahlabend einen bemerkenswerten Erfolg verbuchen. Er gewann aus allen Lagern Stimmen dazu, mit 16.000 Stimmen am meisten von der SPD. Auch jeweils 5000 Stimmen, die den Grünen und der FDP abgejagt wurden, trugen maßgeblich zum guten Ergebnis bei.

Bitter ist der Ausgang des Abends für Thomas Losse-Müller. Seine SPD verlor fast an die gesamte politische Konkurrenz Stimmen. Neben der Union profitierten davon vor allem die Grünen – 36.000 Stimmen verlor die SPD an sie, 16.000 an den Südschleswigschen Wählerverband SSW. 28.000 Personen, die 2017 noch für die SPD gestimmt hatten, gingen dieses Mal nicht zur Wahl. Ähnlich wie der SPD erging es auch der FDP, die ebenfalls an fast alle Lager Stimmen verlor. Nur gegenüber der AfD ist die Bilanz der Liberalen mit 6000 gewonnenen Stimmen positiv.

Die AfD, höchstwahrscheinlich im neuen Landtag nicht mehr vertreten, verlor am meisten Stimmen an die CDU. 7000 Menschen, die 2017 noch für die AfD stimmten, wählten nun die Christdemokraten. 6000 einstige AfD-Wähler blieben der Wahl nun fern, weitere 6000 Stimmen wanderten zur FDP ab.