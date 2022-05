In der Diskussion über einen Flug von Christine Lambrechts Sohn in einem Regierungshelikopter bekommt die Verteidigungsministerin Unterstützung von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ( FDP ). Er hält es für akzeptabel, dass der Sohn bei Lambrecht mitgeflogen ist – ein konkreter Vorwurf lasse sich der Ministerin nicht machen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hatte zuvor bereits darauf verwiesen, dass Lambrecht bei dem Mitflug eines Familienangehörigen regelkonform gehandelt habe. »Richtig ist, dass die Bundesministerin der Verteidigung am 13. April einen Familienangehörigen in einem Hubschrauber der Flugbereitschaft zu einem Truppenbesuch in Norddeutschland mitgenommen hat«, sagte der Sprecher dem SPIEGEL zu einem entsprechenden Bericht des »Business Insider«.