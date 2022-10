Wolfgang Kubicki »Kein verantwortlicher Politiker der FDP spielt mit dem Bruch der Ampel«

Kubicki glaubt an baldige Einigung im AKW-Streit mit den Grünen

Mit Blick auf den aktuellen Koalitionsstreit über die Atomkraftwerke äußerte Kubicki sich zuversichtlich, dass es eine Einigung geben werde. »Gehen sie davon aus: Nach dem Parteitag der Grünen am Wochenende wird dieses Problem nächste Woche gelöst.« Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Mittwoch eine schnelle koalitionsinterne Klärung in Aussicht gestellt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Abend in den ARD-»Tagesthemen«, es werde »mit Hochdruck« miteinander gesprochen.