Fehlende Stimmzettel, zeitweise geschlossene Wahllokale und Stimmabgaben, als bereits Hochrechnungen veröffentlicht wurden: Wegen chaotischer Zustände bei der Bundestagswahl in Berlin steht eine teilweise Wiederholung im Raum.

Bei Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sorgen die Versäumnisse in der Hauptstadt für großen Unmut. »Die Berliner Verwaltung hat dem Vertrauen in die Integrität der Bundestagswahl unbestreitbar Schaden zugefügt, und ich erwarte, dass der Berliner Senat uns erklärt, welche Maßnahmen er ergreift, um so etwas zukünftig zu verhindern«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). »Andernfalls stellt sich ernsthaft die Frage, ob das Land Berlin überhaupt noch in der Lage ist, seine Pflichten gegenüber dem Bund zu erfüllen.«

Bundeswahlleiter Georg Thiel hatte am Dienstag bei einer Anhörung im Wahlprüfungsausschuss des Bundestages gesagt, am Wahltag im vergangenen September seien nicht nur einzelne Fehler als Ausreißer passiert. Vielmehr scheine es sich um ein »komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation« gehandelt zu haben. Ob es am Ende zu einer Neuwahl in den sechs Wahlkreisen kommen wird, entscheidet der Bundestag. Der Wahlprüfungsausschuss bereitet eine Entscheidung vor und legt sie dem Bundestagsplenum zur Abstimmung vor.

Die verfassungsrechtlichen Hürden für eine Wiederholungswahl seien aus guten Gründen sehr hoch, sagte nun Kubicki: »Unabhängig davon sind die Vorkommnisse erschütternd. Offensichtlich gab es nicht nur bei der Durchführung und Organisation der Wahlen in Berlin systematisches Versagen, sondern auch in der Dokumentation der Wahlfehler«. Nur »Spitze des Eisbergs«? Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Wahlen seien daher kaum mehr quantifizierbar, so der FDP-Politiker. »Das halte ich für hochproblematisch. Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass die jetzt behandelten Fälle nur die Spitze des Eisbergs sein könnten.«

In Berlin hatten die Bürger am 26. September nicht nur den Bundestag, sondern auch das Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Hinzu kam die Abstimmung über einen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Parallel dazu fand der Berlin-Marathon mit vielen Straßensperrungen statt. Ein Laster mit Stimmzetteln stand stundenlang auf der A100 im Stau. Bundeswahlleiter Thiel hatte die Landeswahlleitung nach eigenen Angaben mehrfach auf mögliche Probleme bei den Abstimmungen, dem Marathon und der Coronalage hingewiesen. Doch aus der Landeswahlleitung habe es immer geheißen, man habe alles im Griff. Thiel merkte an, dass man in Köln am Wahltag eine Weltkriegsbombe gefunden habe und trotzdem alles geklappt hätte.