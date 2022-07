Kubickis Empfehlung an Kühnert »Üben, üben, üben«

Bundestagsvizepräsident Kubicki verwies auf das hohe Arbeitspensum von Buschmann und sagte an Kühnerts Adresse, solche Unbotmäßigkeiten sollten wenigstens ansatzweise von der Realität gedeckt sein. »Ich kann dem jungen Kollegen für seine politische Zukunft nur raten: Wenn man bestimmte Dinge noch nicht so richtig kann, hilft nur: üben, üben, üben.«

Djir-Sarai wirft Kühnert Populismus vor

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte Kühnert erst kürzlich finanzpolitischen Populismus vorgeworfen. Kühnert hatte in der Debatte über Steuererhöhungen und Zusatzabgaben gesagt, man sei in der »ungerechten Situation, dass wir stinknormale Erwerbseinkommen mit Zusatzbeiträgen in der Krankenversicherung belasten, weil die FDP den Krisenprofiteuren partout keine Übergewinnsteuer zumuten will«. Er frage sich, ob das wirklich das letzte Wort der Liberalen sein könne.