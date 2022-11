FDP-Vize Kubicki zur Ampelkoalition »Das geht alles so nicht weiter«

Konkret kritisierte er Forderungen nach einem Tempolimit, dem Stopp von Straßenbauprojekten und Steuererhöhungen. So hatte etwa SPD-Chefin Saskia Esken wiederholt eine Vermögensabgabe für Reiche gefordert. Sie habe sich zudem »erdreistet, öffentlich zu erklären, sie werde das Christian Lindner schon noch beibringen, dass in der Krise Steuern erhöht werden müssen«. Kubicki sagte, das gehe alles so nicht weiter.