Der FDP-Vize erörtert in einem Interview mit einem Format des Onlinesenders Massengeschmack.tv zunächst, dass Habeck seiner Meinung nach Freiheit als »die Einsicht in die Notwendigkeit« versteht, also von vornherein beschränke. Das sei ein Freiheitsbegriff, »den könnte Wladimir Putin problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmilieu übersetzen«.