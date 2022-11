»Vielleicht noch zu früh« Schäuble will Merkel nicht mit großen deutschen Kanzlern vergleichen

Schäuble selbst macht sich für die Naivität im Umgang mit Russland inzwischen offenbar Vorwürfe. »Ich bin so wütend auf uns«, sagte der 80-Jährige: »Wir wollten es nicht sehen.« Er habe als Innenminister einst etwa mit seinem russischen Amtskollegen über den Kampf gegen den islamistischen Terror gesprochen. »Ich hätte mal gucken können, was Russland in Tschetschenien treibt«, so Schäuble.