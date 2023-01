Müller hat seit 2017 ein Mandat im Bundestag. Er sitzt für Dessau-Roßlau und den sachsen-anhaltischen Landkreis Wittenberg im Parlament. Müller ist seiner Website zufolge seit 2013 »stolzer Vater« und »damit einer der jüngsten Väter im Bundestag«.

In einem Gespräch mit dem »Stern« äußerte er sich vor einigen Jahren recht verhalten über das Thema gleichgeschlechtliche Ehe. »Papa, Mama, Kind« sind für ihn »die Regel« als Familie, sagte er der Zeitschrift 2017. »Die anderen akzeptieren wir trotzdem«, wird Müller weiter zitiert. In dem Artikel ging es um die Bundestagswahl 2017 und die Kandidaten in der ostdeutschen AfD-Hochburg Wittenberg-Dessau.