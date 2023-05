Selenskyj befindet sich aktuell auf Staatsbesuch in Italien. Da Reisedetails geheim gehalten wurden, blieb bislang offen, ob Selenskyj nach seinen Terminen in Rom nach Deutschland weiterreist. Die Berliner Polizei bereitete sich schon seit mehreren Tagen auf die Ankunft des Staatsgastes aus Kiew vor – dass diese Planungen jüngst öffentlich wurden, sorgte für Aufsehen, die Polizei ermittelt wegen Geheimnisverrats.



Nun kann Selenskyj in Deutschland von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen werden. Am Sonntagabend wird ihm zudem in Aachen der Karlspreis stellvertretend für das ukrainische Volk verliehen.