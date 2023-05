Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei seinem Deutschlandbesuch in das Gästebuch des Bundespräsidialamts eingetragen. »In der für die Ukraine härtesten Zeit der jüngeren Geschichte« sei er stolz, in Deutschland einen »wahren Freund und verlässlichen Verbündeten« zu haben, der »entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes in dessen Kampf für Freiheit und demokratische Werte steht«. »Gemeinsam werden wir siegen und Frieden zurück nach Europa bringen«, schrieb Selenskyj weiter. Er dankte dem Bundespräsidenten für seine persönliche Unterstützung und den Deutschen für ihre Solidarität mit der Ukraine.