Selenskyj eröffnet Münchner Sicherheitskonferenz »Wir müssen den russischen Goliath besiegen, das betrifft uns alle«

Die Münchner Sicherheitskonferenz steht in diesem Jahr ganz unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine – und präsentiert sich im Widerstand gegen den russischen Imperialismus so geeint wie nie. Am frühen Nachmittag haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die bis Sonntag dauernde internationale Tagung gemeinsam eröffnet.