Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin eingetroffen. »Schon in Berlin«, schrieb er um 0.36 Uhr im Onlinedienst Twitter. Am Samstag hatte der ukrainische Präsident Italien und den Vatikan besucht. Danach holte ihn die Bundesregierung mit einem VIP-Jet der Luftwaffe ab und flog ihn in die Hauptstadt.