Forderungen nach mehr Geld kommen aber auch aus Reihen der Ampelfraktionen: Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sagte der Düsseldorfer »Rheinischen Post« und dem Bonner »General-Anzeiger«: »Die Kommunen, die besonders gefordert sind, brauchen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung, auch durch den Bund.«

Faesers Vorschlag

Im Zentrum der Debatte um Geflüchtete steht derzeit ein Vorstoß Nancy Faesers (SPD). Die Innenministerin will auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass die Zahlen von Asylbewerber, die in Deutschland ankommen, sinken, indem über bestimmte Fälle bereits in Zentren an den EU-Außengrenzen entschieden werden soll.

Im Fall einer Ablehnung sollen die Bewerber direkt in ihre Heimat abgeschoben werden. Das dürfte etwa Menschen aus Pakistan, Bangladesch, Marokko oder Georgien betreffen. Alle anderen Geflüchteten, die aus Ländern mit höheren Anerkennungsquoten kommen, etwa aus Syrien und Afghanistan, sollen weiter wie bisher behandelt werden. Sie stellten 2022 die größte Gruppe der Geflüchteten. Selbst wenn der Vorschlag also umgesetzt würde, würde ein solches Vorgehen auch mittelfristig den Kommunen und Ländern nur bedingt helfen.

Mehrere Grünen-Politiker sowie Vertreter des linken SPD-Flügels kritisierten Faesers Vorstoß.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte dem SPIEGEL indes: »Der Vorschlag der Innenministerin hat unsere volle Unterstützung. Bei der Aufnahme der Flüchtlinge muss das Prinzip der Humanität und der Ordnung gelten. Wir müssen zwischen der notwendigen und ausdrücklich gewünschten Fachkräfteeinwanderung, Asylbewerbern und Schutzsuchenden sowie irregulärer Migration ohne Bleibeperspektive klar unterscheiden. Nur wenn wir den Schutz der Außengrenzen verbessern und Asylverfahren beschleunigen, kommen unsere Ressourcen gezielt und konzentriert denjenigen zugute, die eine echte Bleibeperspektive haben.«

Sichere Herkunftsländer

Zu Scholz' Vorstoß im Koalitionsausschuss, Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, schlug Joachim Stamp, Sonderbevollmächtigter für Migrationsabgekommen, im SPIEGEL vor, mit beiden Ländern »umfassende Migrationspartnerschaften auf den Weg zu bringen«. Beide Staaten sollten als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Der FDP-Mann will so erreichen, dass abgeschobene Georgier und Moldauer Klageverfahren gegen ihren Ablehnungsbescheid aus ihrer Heimat bestreiten müssen. So ließe sich die irreguläre Migration deutlich senken, hofft er. Über die Einstufung eines Landes als sicherer Herkunftsstaat befinden Bundestag und Bundesrat.

Was könnte das Ergebnis sein?

Kann der Bund bei seiner harten Haltung in der Finanzfrage bleiben, ohne dass der Gipfel scheitert? Fraglich. Viel wird auch davon abhängen, wie weitreichend die anderen Maßnahmen sind, die der Bund den Ländern in konkret in Aussicht stellt. Oder für wie hilfreich die Länder diese Maßnahmen erachten. Für Gastgeber Olaf Scholz eine riskante Ausgangslage.