Außenministerin Baerbock (am Samstag in Köln): Setzt eher auf »die Kraft der Worte« als auf Eierwürfe.

Bei vielen Wahlkampfveranstaltungen in NRW kommt es in den letzten Wochen immer wieder zu lauten Protesten von sogenannten Querdenkern und Menschen, die gegen die Waffenlieferungen der Bundesregierung in die Ukraine demonstrieren. Bereits am Samstag hatte es solche Proteste in Köln gegeben, dort hatten Polizeibeamte Hunderte Gegendemonstranten von der Veranstaltung der Grünen auf dem Kölner Heumarkt getrennt, bei der auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock aufgetreten war.

Bei einem weiteren Wahlkampftermin der Grünen auf dem Laurentiusplatz in Wuppertal wurde Baerbock am Sonntag gegen 17 Uhr nun sogar mit Eiern beworfen, aber nicht getroffen. Geworfen wurden die Eier von einem oder mehreren Demonstranten. Zuvor hatten die Protestierenden unter anderem »Grüne an die Front« und »Kriegstreiber« skandiert und versucht, die Veranstaltung zu stören.