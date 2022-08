Neulich habe ich Olaf Scholz bewundert, ja, wirklich. Er stand in Neuruppin auf einem Marktplatz und eine schnarrende Stimme fragte, ob er den »Schießbefehl« erteilen würde, wenn es zu Bürgerprotesten gegen die steigenden Preise käme. Es entstand eine winzige Pause, da sprach die Stimme weiter: »Die Frage ist ernst gemeint«. Verdutzt schwieg Olaf Scholz einen Moment, dann antwortete er: »Schön, dass Sie das noch mal dazugesagt haben« und wehrte sich im Folgenden sehr energisch. Der Frager wird sich gedacht haben: was für ein arroganter Politiker-Sack (aus dem Westen). Ich dachte mir: In your face!