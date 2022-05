Die Xinjiang Police Files, die der SPIEGEL und seine Recherchepartner öffentlich machten, haben international Empörung ausgelöst. Nun hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geäußert. Er kritisierte die Behandlung der muslimischen Uiguren in China als Verletzung der Menschenrechte. Die Welt dürfe »nicht darüber hinwegsehen, wenn Menschenrechte verletzt werden, wie wir das gerade in Xinjiang sehen«, sagte Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos.