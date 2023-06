Unter den beliebtesten Politikern bei AfD-Wählern rangiert Wagenknecht tatsächlich mit mehr als 60 Prozent Zustimmung auf Platz zwei, nach Alice Weidel, so der Insa-Meinungstrend vom 19. Juni.

Extreme ziehen sich an. Ein Befund, der sich zudem im vergangene Woche vorgestellten Verfassungsschutzbericht wiederfindet. Der Bericht ist wohl die wichtigste Sonde in die Extreme unserer Gesellschaft. Alljährlich wirft er Licht in die dunkelsten Ecken unseres Zusammenlebens: verbale und physische Angriffe gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Geflüchtete oder gegen Staatsdiener, Homophobie, fundamentalistischer Hass gegen Andersdenkende. Kurzum: Gewalt, Verachtung und Entmenschlichung derer, die für so manche wohl bedrohlich anders sind.