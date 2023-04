Seine Botschaft an diesem Freitagmorgen aber ist klar. Die Deutschen sind willkommen in Mali, und es wäre gut, wenn sie auch in Zukunft mit Bamako zusammenarbeiten würden. Dann allerdings bilateral und nicht mehr im Rahmen der Uno-Mission. »Multilateral ist scheißegal«, sagt ein malischer Offizier in tadellosem Deutsch schon vor dem Treffen und lacht.

Der Territorialminister outet sich als Labskaus-Liebhaber

Der Territorialminister wird sich später als Labskaus-Liebhaber outen, und an der Deutschenfreundlichkeit von Staatspräsident Goïta gibt es ohnehin kaum einen Zweifel. Als junger Offizier lernte er 2008 am Bundessprachenamt in Hürth Deutsch und absolvierte Lehrgänge an der Logistikschule der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck und am George C. Marshall Zentrum in Garmisch-Partenkirchen.

Für die Putschregierung sind die Franzosen der Gegner und nicht die Deutschen. Den ehemaligen Kolonialherren scheinen die Oberste jede Bösartigkeit zuzutrauen. Nach schweren Auseinandersetzungen mit Bamako hat Paris seine Truppen zwar vollständig abgezogen, aber im Stab der Uno-Mission dienen immer noch französische Offiziere.

Damit steht MINUSMA für die Regierung in Bamako unter Generalverdacht. Die Deutschen haben nach den Gesprächen den Eindruck, dass es den Maliern ganz recht wäre, wenn die Mission schleichend auslaufen würde.