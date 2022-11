Zum Tod von Mevlüde Genç Geht es wirklich um Versöhnung?

Aber möglicherweise kommt schlechtes Wetter auf uns zu. Wir müssen uns wappnen. Die Feinde der Demokratie müssen bekämpft werden, politisch wie juristisch. Das reicht aber noch nicht.

Die Freunde der Demokratie müssen strukturell gestärkt werden. Das Demokratiefördergesetz ist ein erster wichtiger Schritt. Aber gefragt sind wir alle: Wir müssen uns selbst im Auge behalten: Wie wir über andere Menschen denken und sprechen. Wir müssen den Mut zum Widerspruch aufbringen, wenn in unserer Gegenwart menschenfeindlich daherschwadroniert wird. Es ist doch paradox, dass wir einschreiten, wenn sich jemand an der Supermarktkasse vorbeidrängen will, aber schweigen, wenn antisemitisch oder antimuslimisch dahergeredet wird. Es sind diese Momente, an denen wir uns an die ausgestreckte Hand von Mevlüde Genç erinnern sollten.

Mevlüde Genç ist in der Türkei zu Grabe getragen worden. Sie fand ihre letzte Ruhe dort, wo sie zur Welt gekommen war, in dem Örtchen Mercimek in der türkischen Provinz Amasya, an der Seite ihrer Liebsten. Möge Allah ihr den Frieden geben, der ihr im Leben versagt blieb.