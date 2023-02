Auch bei der Opposition wachsen die Zweifel, ob man in Mali noch ein Jahr weitermachen kann. »Die Abstimmung in New York zeigt, dass der russische Einfluss in Mali weiter Raum greift«, sagte Verteidigungspolitiker Henning Otte dem SPIEGEL, »das bringt uns bei der Frage des Bundeswehreinsatzes in eine Zwickmühle«. Otte betonte, die Ampelregierung müsse nun sehr schnell in Mali erreichen, dass die Bundeswehr ihre Aufträge für die Uno erfüllen kann. »Findet die Bundesregierung keine annehmbare Lösung, können wir dem Mandat im Mai nicht mehr zustimmen«, kündigte Otte für die Union an.

Grüne haben erhebliche Zweifel an einem schnellen Abzug

Von den Verteidigungspolitikern der Ampel indes wollte sich niemand festlegen. »Nachdem die malische Militärjunta schon länger mit russischen Wagner-Söldnern kooperiert, hat sich Mali nun endgültig ins Lager der Putin-Freunde verabschiedet«, sagte der SPD-Außenpolitiker Michael Roth. »Ob ein Land, das sich so klar von allen Prinzipien der Uno abwendet, noch auf deutsche Unterstützung zählen kann, ist fraglich«, ergänze der Chef des Auswärtigen Ausschusses. Gleichwohl ging Roth nicht so weit, ein schnelles Ende des Bundeswehreinsatzes zu fordern. Stattdessen sei es wichtig, dass die EU Russland die Sahelzone nicht komplett überlasse.