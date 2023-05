Unterstützt werden sie dabei von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris, die in dieser Woche Deutschland für das Dienstwagenprivileg kritisiert hatte: »Die Förderung durch die Bundesregierung setzt oft falsche Anreize zulasten nachhaltiger Verkehrsträger«, schreiben die OECD-Fachleute. Die Steuern müssten besser an das Verursacherprinzip angepasst werden.

Zügiger Handlungsbedarf beim Verkehr

Grünenpolitiker Gelbhaar verlangt vom Finanz- und Verkehrsminister, »schleunigst« einen Vorschlag für eine Reform vorzulegen. Diese Milliardensummen könnten im Mobilitätssektor klimafreundlicher und gerechter verteilt werden, so Gelbhaar. »Gerade angesichts der miserablen Klimakennzahlen im Verkehrssektor ist der zügige Handlungsbedarf anerkannt.«