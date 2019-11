Gedenken an NSU-Getötete Merkel legt Rose für Opfer rechten Terrors nieder

Angela Merkel hat in Zwickau an die zehn Opfer der rechtsextremen Terrorzelle NSU erinnert. Gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) besuchte die Kanzlerin eine Gedenkstätte und legte Blumen nieder.

In einer kurzen Rede sagte die Kanzlerin, es sei Aufgabe des Staats, entschieden gegen solche Gewalttäter vorzugehen.

"Wir haben Blumen niedergelegt, und damit möchte ich ausdrücken, für die ganze Bundesregierung auch, dass wir alles tun werden, das habe ich den Angehörigen auch versprochen vor vielen Jahren schon, damit sich solche Dinge nicht wiederholen", sagte die Kanzlerin. Neben der Politik müssten aber auch die Bürger Stellung gegen Rechtsextremismus beziehen.

DPA Angela Merkel mit einer Rose für die NSU-Toten in Zwickau

Deutliche Worte fand Sachsens Ministerpräsident Kretschmer: Er forderte ein entschiedeneres Eintreten aller gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Das fange im Privaten an.

Kretschmer ging auch direkt auf anwesende Störer der Gedenkveranstaltung ein und kündigte an, dass man genau verfolgen werde, auf welchen politischen Veranstaltungen diese künftig auftreten würden.

In Sicht- und Hörweite, aber etwa hundert Meter entfernt, hatten 20 Menschen gegen die Gedenkveranstaltung für die von den NSU-Terroristen Ermordeten protestiert. Sie schwenkten eine Deutschlandfahne und skandierten "Merkel muss weg". Als die Kanzlerin die Rose niederlegte, stimmten sie die Nationalhymne an. Dabei waren auch die rechten Gruppen "Bürger Offensive Deutschland" und "Pro Chemnitz", die in ein Megaphon brüllten.

Am Sonntag hatte die Stadt Zwickau den Gedenkort im Schwanenteichpark eingeweiht. Dort erinnern nun zehn neu gepflanzte Bäume und eine Gedenktafel an die zehn Todesopfer des NSU. "Wir zeigen, dass der NSU ein Teil der Zwickauer Geschichte ist", hatte Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) zur Einweihung gesagt.

Unbekannte sägten Gedenkbaum für Enver Simsek ab

Anfang Oktober war in Zwickau ein kurz zuvor gepflanzter Gedenkbaum für Enver Simsek, das erste Opfer der Rechtsterroristen, von Unbekannten abgesägt worden. Die Tat hatte bundesweit für Empörung gesorgt, aber auch eine Welle der Solidarität ausgelöst: Bei der Verwaltung der sächsischen Stadt gingen rund 14.000 Euro Spenden ein, es wurden Blumen niedergelegt und Mahnwachen abgehalten. Der Stumpf des abgesägten Baums blieb zunächst als Mahnung stehen. Die Kanzlerin legte an dieser Stelle Blumen nieder.

Der NSU hatte viele Jahre lang unerkannt von Zwickau aus im Untergrund agiert. Zu der Gruppe gehörten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Nach einem über mehrere Jahre geführten NSU-Prozess wurde Zschäpe 2018 unter anderem wegen zehnfachen Mordes verurteilt. Vier weitere Angeklagte erhielten teilweise lange Freiheitsstrafen wegen Beihilfe zum Mord oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.

Im September 2000 hatten Mundlos und Böhnhardt den türkischen Blumenhändler Simsek in Nürnberg erschossen. Der Mord an dem Familienvater war der Auftakt einer Attentatsserie, der bundesweit neun Bürger mit Migrationshintergrund sowie eine Polizistin zum Opfer fielen. Auch zwei Sprengstoffanschläge und diverse Raubüberfälle sollen auf das Konto der Rechtsextremisten gehen.