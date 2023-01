In den Jahren 2016 und 2017 war der Bestand dem RND-Bericht nach noch jährlich um mehr als 1300 Windräder an Land gewachsen, 2018 noch um 726 Anlagen. Auf hoher See kamen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 33 Windräder hinzu, im Vorjahr seien netto keine zusätzlichen Anlagen in Betrieb gegangen.

Insgesamt gab es in Deutschland Ende 2022 zufolge 29.117 Windkraftanlagen an Land und 1532 auf See, mit einer Gesamtleistung von 66.003 Megawatt. Dies ist dem Bericht zufolge ein Netto-Zuwachs von rund 2100 Megawatt gegenüber dem Vorjahr.