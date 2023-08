Der Linkenpolitiker Dietmar Bartsch will sich vom Amt des Fraktionsvorsitzenden zurückziehen. Er werde bei der Vorstandswahl für den Fraktionsvorsitz am 4. September nicht erneut kandidieren, teilte der 65-Jährige in einem Schreiben an die Fraktion mit, über das die Nachrichtenagenturen dpa berichtet. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet dies gleichlautend mit Bezug auf Fraktionskreise.