Die Bundesregierung wird digitalpolitisch allerdings nicht nur mit dem Auftrag zum Nachsitzen in die Sommerpause gehen. Ihre Gigabit-Strategie, die endlich für eine zeitgemäße Netz-Infrastruktur sorgen soll, wird wohl kommende Woche vom Kabinett verabschiedet. Auch sie enthält wenige Überraschungen – und setzt vor allem darauf, dass die Konzerne ihre Investitionsversprechen über insgesamt rund 50 Milliarden nun auch tatsächlich einlösen. Das will die Bundesregierung ihnen so einfach machen wie möglich: durch schnellere digitale Genehmigungsverfahren beispielsweise, aber auch weniger aufwendige Verlegeverfahren für Glasfaser. Bis 2025 wolle man den Versorgungsgrad mit Glasfaser bis 2025 auf 50 Prozent erhöhen – und bis 2030 eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus und dem neuesten Mobilfunkstandard überall dort gewährleisten, wo Menschen leben, arbeiten und unterwegs sind – auch in ländlichen Gebieten.

Die Bilanz der digitalpolitischen Versprechungen früherer Bundesregierungen sind miserabel, das weiß auch Bundeskanzler Olaf Scholz – immerhin hat er sie zuletzt als Vizekanzler mitverantwortet. Vielleicht ist er bei dem Thema deshalb so wenig ambitioniert. Einen Großteil der erst vor wenigen Jahren ins Kanzleramt gewanderten Digitalaufgaben hat er jedenfalls flugs lieber wieder ans Bundesinnenministerium abgegeben. Wie sein Digitalminister trat auch Scholz bei der re:publica auf. Auf die Frage, wann die Bürger denn nun genau ihre Ausweise online verlängern können, sagte er: »Das möchte ich nicht so genau sagen, weil ich ja die Abläufe kenne in Deutschland.«