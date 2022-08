Die Reaktion Trumps auf die Durchsuchung seines Privatanwesens in Florida ließ nicht lange auf sich warten. Er veröffentlichte auf seiner eigenen Social-Media-Plattform »Truth Social« ein Video, das wie ein Wahlkampfvideo wirkt.

»Wir sind die Nation mit der höchsten Inflation seit 40 Jahren. Der Aktienmarkt hat so schlecht abgeschlossen, wie seit fünf Dekaden nicht mehr.«

Offensichtlich will Trump zeigen: Ich komme zurück. Und auch seine Parteikollegen greifen die Demokraten direkt an.

René Pfister, DER SPIEGEL

»Die Republikaner haben extrem aggressiv auf diese Hausdurchsuchung reagiert. Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, hat gesagt: Es ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Es war noch eine der moderateren Stimmen. Ron Sanchez, der Gouverneur von Florida, meinte, man würde sehen, wie sie wie Amerika zu einer Bananenrepublik verkommen würde. Und es ist doch eine sehr gefährliche Entwicklung, weil es eben kein gemeinsames Verständnis mehr von Demokraten und Republikanern gibt, dass die Justiz unabhängig arbeiten soll. Die Republikaner sind dabei, Merrick Garland, den Justizminister und das FBI zu Instrumenten einer Partei des linken Amerikas zu erklären.«

Trumps Anhänger halten weiter zu ihm, nach dem Motto: Jetzt erst recht. Einige liefen auch am zweiten Tag nach der Razzia vor dem Anwesen des Ex-Präsidenten in Palm Beach, Florida auf.

»Was das FBI getan hat, ist nicht akzeptierbar.«

Die Behörde hatte am Montag unangekündigt das Domizil Mar-a-Lago von Trump durchsucht. Zu den Gründen wurde geschwiegen, angeblich soll Trump aber als geheim eingestufte Dokumente aus seiner Amtszeit mit nach Hause genommen haben – das wäre eine Straftat. Vor allem politisch ist die Situation für Trump äußert brisant.

René Pfister, DER SPIEGEL

»Die Hausdurchsuchung hat hier Washington und das ganze politische Amerika in Aufregung versetzt. Donald Trump ist der klare Favorit der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur 2024. Er hat es noch nicht angekündigt, aber alle Anzeichen sprechen dafür, dass er das noch einmal tun will. Und natürlich: Es ist ein großes Politikum, wenn jemand, der Ambitionen hat, noch einmal Präsident zu werden, in das Visier eines Justizministeriums gerät, das unter demokratischer Führung steht.«

In jedem Fall ist es eine Steilvorlage für Trump, der sich nach wie vor als Opfer eines großangelegten Wahlbetrugs präsentiert. Wann sich Trump offiziell in das Rennen um die Präsidentschaft 2024 begibt, bleibt abzuwarten.