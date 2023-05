Deutschland ist ein Rechtsstaat, kein Moralstaat, und es gibt keinen intellektuellen Unterschied zwischen Vorverurteilen und Vorfreisprechen. So richtig heikel wird es übrigens, wenn Gerichte alsbald urteilen müssten, was im Einzelfall einer Straßenblockade »Notwehr« sein kann: Etwa auch, aus seinem blockierten Auto auszusteigen und jemanden am Kragen von der Straße zu ziehen, bevor er sich festgeklebt hat?

So sind das Patriotismus-Programm der CDU und die polizeilich-juristische Eskalation um die »Letzte Generation« am Ende doch mehr als bloße Koinzidenz in einer Kolumnistenwoche. Sie sind das Inbegriffspaar einer derzeit dominanten Doppelmoral: Patriotismus, Vaterlandsliebe gar, das liegt irgendwo zwischen lächerlich, minderbemittelt und rechtsextrem. Wehret den Anfängen, heißt es sicherheitshalber, und kämen sie auch nur in Gestalt von Philipp Amthor des Weges.

Klimaschutz hingegen kann in diesem Elfenbein-Deutschland nicht radikal genug sein, denn das erklärte Ziel, die Rettung der Welt, ist tatsächlich ja radikal wertvoll. Der Rechtsstaat solle darum keinesfalls den Anfängen wehren, sondern dauerhaft beide Augen zudrücken, weil doch gut sei, was das Gute wolle.

Aber dieses Land hat fertig, wenn vor dem Gesetz nicht mehr alle gleich sind: Auch Klimaschutz kann kriminell sein.