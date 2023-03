Dreistufenplan EU-Kommission will Munitionsherstellung drastisch ankurbeln

Die EU-Kommission will die Munitionsherstellung in Europa ankurbeln. Die Behörde von Ursula von der Leyen will den Mitgliedsländern einen Plan vorlegen, der nicht nur die Versorgung der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion sicherstellen soll – sondern auch die Befüllung der Vorräte in den EU-Ländern.