Staatsschutz ermittelt auch wegen Volksverhetzung

In dem Aufzug entdeckten Beamte auch einen Mann aus Bayern, gegen den der Staatsschutz wegen Volksverhetzung ermittelt. Der 68-Jährige soll nach Polizeiangaben am Freitag in einem sozialen Netzwerk ein Video gepostet haben, in dem er den Holocaust geleugnet hatte. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Teilnehmerzahlen nannte die Polizei nicht. Nach Schätzungen eines dpa-Reporters waren es bei dem jährlichen sogenannten Trauermarsch zum 13. Februar etwa 1000 Personen und der Gegenprotest gewichtiger. Eine genaue Bilanz stehe noch aus, sagte eine Sprecherin der Organisatoren am frühen Abend. Aufgerufen zum Widerstand hatte die neue Initiative »Dresden Wiedersetzen«. Dem Bündnis gehören zahlreiche Organisationen und auch Parteien an, ihr erklärtes Ziel ist ein »nazifreies« Gedenken in Dresden.