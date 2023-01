Ein Elternteil muss in Zukunft nur fünf statt bisher acht Jahre in Deutschland leben, damit das geborene Kind die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. »Durch die erhebliche Verkürzung der Aufenthaltsdauer eines Elternteils wird sich die Zahl der Kinder ausländischer Eltern, die bereits durch Geburt in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben, erhöhen«, heißt es in dem Entwurf.