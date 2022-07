Nur noch kaltes Wasser

In Gebäuden mit dezentraler Warmwasserbereitung soll es künftig nur noch kaltes Wasser geben. Durchlauferhitzer in den Büros werden dem Beschluss zufolge abgeschaltet. In Gebäuden mit zentraler Warmwasserbereitung soll diese aber aus anlagenhygienischen Gründen in Betrieb bleiben. Gespart werden soll zudem bei der Beleuchtung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) stimmte nur die AfD im Ältestenrat den Änderungen nicht zu.