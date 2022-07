In einem offenen Brief an Außenministerin Annalena Baerbock hatten 21 ägyptische, regionale und internationale Organisationen im Vorfeld des Petersberger Klimadialogs auf die gravierenden Verstöße im Bereich der Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Ägypten aufmerksam gemacht. Die Unterzeichner – zu denen etwa Reporter ohne Grenzen und Amnesty International gehören – hatten Baerbock in dem Schreiben dazu aufgefordert, von Sisi die Freilassung aller »willkürlich« Inhaftierten zu verlangen.

Am Petersberger Klimadialog nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus 40 Ländern teil. Sie wollen die Weltklimakonferenz »COP27« vorbereiten, die im November im ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich stattfinden wird.