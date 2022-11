So wie viele Menschen zu Hause die Heizung runterregeln, muss auch der Bundestag wegen der Gasknappheit Energie sparen: Die Büros und Sitzungssäle dürfen nur noch auf 19 Grad geheizt werden, die Flure und Foyers werden gar nicht erwärmt. Wie für alle öffentliche Gebäude, die nicht bewohnt werden, gelten auch für die Gebäude des Bundestags Regeln zum Energiesparen. So will es die Verordnung, die Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im August durch das Bundeskabinett gebracht hat.