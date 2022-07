Zukünftig auch auf Englisch zu kommunizieren, führe eher zu mehr Arbeit als zu Erleichterungen. »Die Anforderungen an die erforderlichen Fremdsprachenkenntnisse sind beispielsweise je nach Fachrichtung und Region sehr unterschiedlich, sodass die pauschale Einführung von Englisch als zweiter ›Amtssprache‹ hinsichtlich des erforderlichen Mehraufwands wenig zielführend erscheint«, so Ibald. »Vielmehr besteht die Gefahr, dass hier ein erhebliches Mehr an bürokratischem Aufwand geschaffen wird.«