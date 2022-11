Erklärung der »Letzten Generation« »Es ist Zeit, eine Grenze zu ziehen«

Protest soll fortgesetzt werden

Weiter schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten: »Die mediale Öffentlichkeit instrumentalisiert den Unfall der Radfahrerin. Das können wir nicht fassen. Als sei endlich ein Aufhänger gefunden, unseren friedlichen Protest durch den Dreck zu ziehen.«

Die »Letzte Generation« hatte in den vergangenen Wochen nicht nur mit Autobahnblockaden, sondern auch mit Aktionen in Museen von sich reden gemacht. Jüngst klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe im Potsdamer Museum Barberini an einem Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet fest. Zuvor hatten sie das 111 Millionen Euro teure Werk mit Kartoffelbrei beschmiert. Am Mittwoch hatten Mitglieder der Gruppe die Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP in Berlin mit Farbe besprüht.