Womit wir beim symbolischen Gehalt der Sache wären. Ein Symbol ist die Verleihung des Kandidatenstatus tatsächlich – weniger für die Ukraine, sondern für die Staaten des Westbalkans.

Die bemühen sich seit Langem vergeblich darum, mit der EU über einen Beitritt verhandeln zu dürfen. Mazedonien hat alle Forderungen aus Brüssel erfüllt und sogar seinen Namen geändert – um dann durch ein bulgarisches Veto gestoppt zu werden. Serbien droht immer weiter in den russischen Orbit zu driften, weil die EU dem Land keine konkrete Perspektive eröffnet.

Mit der Verleihung des Kandidatenstatus an die Ukraine sendet die EU eine klare Botschaft an diese Länder: Ihr seid uns nicht so wichtig. Das ist unnötig und politisch kurzsichtig. Der Balkan ist für Sicherheit und Frieden in Europa genauso relevant wie die Ukraine. Das zeigen die Kriege der Vergangenheit.