Der Weg bis hierhin war beispiellos. Beispiellos schnell. Im Eiltempo hat die Ukraine das Antragsverfahren durchlaufen. Wenn der EU-Gipfel das Gesuch nun mit dem Kandidatenstatus krönt – und dafür spricht viel – wird allein das Verfahren als historisch gelten. Praktische Auswirkungen hätte der Status zunächst keine. Ob und wann die Ukraine tatsächlich EU-Mitglied würde – offen.

»Das ist einer der Geburtsfehler. Man gibt der Ukraine etwas, was sie im Moment eigentlich nicht braucht, um zu verdecken dass man ihr vorenthält, was sie braucht. Nämlich Geld und Waffen«. Ralf Neukirch berichtet als SPIEGEL-Korrespondent aus Brüssel. In der neuen Episode von SPIEGEL Daily rekonstruiert er, wie Ursula von der Leyen die Dynamik in der Beitrittsfrage maßgeblich vorangetrieben und damit einen Prozess in Gang gesetzt hat, der kaum noch zu stoppen ist.

Und er ordnet ein, was der Kandidatenstatus für die Ukraine bei Ländern auf dem Westbalkan auslöst und warum diese sich in der Konsequenz möglicherweise enger an Russland binden könnten: »An die ist das ein Signal, ihr seid Nachbarn zweiter Klasse. Und das ist natürlich gefährlich«.

