Außerdem warb der Kanzler dafür, das Prinzip der Einstimmigkeit für Entscheidungen in der Außenpolitik, aber auch in anderen Bereichen wie der Steuerpolitik schrittweise abzuschaffen. »Ich weiß, dass wir da noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen«, sagte der SPD-Politiker. »Aber ich sage auch klar: Wenn ein geopolitisches Europa unser Anspruch ist, dann sind Mehrheitsentscheidungen ein Gewinn und kein Verlust an Souveränität.« Das hatte auch die SPE in einer Erklärung gefordert.