Das Sündenregister, das die Juristen aufmachen, ist lang. Orbán habe seine parlamentarischen Mehrheiten genutzt, um durch wiederholte Änderungen der Verfassung die Rechte der Opposition zu beschneiden. Seit mehr als zwei Jahren regiere er mithilfe von Notstandsgesetzen, die ihm gleichermaßen diktatorische Vollmachten verleihen. Schon das sei ein Verstoß gegen rechtsstaatliche Grundsätze.

Fahrplan für tiefgreifende Reformen

Seine politische Macht wiederum habe Orbán genutzt, die Justiz unter Kontrolle zu bringen. Das Verfassungsgericht habe er mit Parteigängern besetzt, unabhängige Richter aus dem Amt gedrängt und die Kompetenzen des politisch beeinflussten obersten Gerichts des Landes ausgeweitet. Die Behörden, die für die Kontrolle der Staatsfinanzen und die Vergabe öffentlicher Aufträge zuständig sind, hat Orbán der Studie zufolge ebenfalls seinem Einfluss unterworfen.

Dass EU-Mittel deshalb in großem Umfang missbraucht werden, leiten die Gutachter aus einer Reihe von Verstößen der vergangenen Jahre ab. Die ungarische Regierung habe wiederholt Ergebnisse der EU-Betrugsermittlungsbehörde OLAF ignoriert. Und nach einer Kommissionsstudie sei eine große Zahl öffentlicher Aufträge an eine geringe Zahl von Firmen gegangen, deren Eigentümer mit dem Orbán-System in enger Verbindung stehen.

Die ungarischen Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip seien »systemimmanent«, urteilen die Juristen. Nötig sei deshalb eine »proportionale« Reaktion, wie es die EU-Regeln verlangten. Der Fluss der EU-Mittel in das Land, so fordern die Juristen, müsse vollständig eingestellt werden.

So sehen das auch viele Mitglieder des Europaparlaments. »Nach 60 Vertragsverletzungsverfahren ist unsere Geduld mit Orbán erschöpft«, sagt der grüne EU-Abgeordnete Daniel Freund. »Europäische Regeln verlangen, alle EU-Mittel an Ungarn umgehend einzufrieren.« Zugleich müsse die Kommission einen Fahrplan für tiefgreifende Reformen am politischen System des Landes vorlegen, den Orbán zu befolgen habe.