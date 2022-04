Es war ein komplizierter Prozess, so wie er für die Europäische Union typisch ist: Ein Jahr lang durften europäische Bürgerinnen und Bürger mit Experten und Abgeordneten auf Konferenzen, in Plenarsitzungen und Arbeitsgruppen darüber diskutieren, was sie von der EU politisch erwarten und welche Reformen sie für notwendig halten.

Das Ergebnis dieser »Konferenz über die Zukunft Europas« ist ein fast 50-seitiges Papier mit Empfehlungen darüber, wie die EU demokratischer, bürgernäher und effizienter gestaltet werden könnte. Es soll am Wochenende in Straßburg verabschiedet werden.

Die Befürchtungen, die Konferenz werde vor allem eine Ansammlung von Allgemeinplätzen und Minimalforderungen zustande bringen, hat sich nicht bewahrheitet. Die gebündelten Empfehlungen laufen – wenn sie denn umgesetzt werden – auf eine tiefgreifende Umgestaltung der EU hinaus. Ende der Einstimmigkeit So soll es künftig keine Vetorechte für einzelne Mitgliedstaaten mehr geben. In den Bereichen Außen-, Sozial-, Steuer- oder Haushaltspolitik, in denen Beschlüsse bislang einstimmig getroffen werden müssen, soll künftig eine qualifizierte Mehrheit ausreichen. Auch für Sanktionen gegen einzelne EU-Mitglieder wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit soll künftig keine Einstimmigkeit mehr erforderlich sein.

Die Rolle des Europäischen Parlaments soll nach dem Willen der Konferenzteilnehmer deutlich gestärkt werden. So sollen die Abgeordneten künftig das Recht erhalten, Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen. Zudem wird ein Budgetrecht des Parlaments gefordert. Die EU soll zudem in größerem Umfang Schulden aufnehmen können und neue, eigene Finanzquellen erschließen. Und die Konferenzteilnehmer wollen die Debatte über eine europäische Verfassung wieder eröffnen.

Bild vergrößern Kommissionsgebäude in Brüssel: Künftig »Exekutivkommission der EU«? Foto: OLIVIER HOSLET / POOL / EPA

Manche Vorschläge muten eher skurril an. So soll der Rat der EU künftig Senat der EU heißen, und statt der EU-Kommission soll von der »Exekutivkommission der EU« die Rede sein.

Einige Neuerungen sind ohnehin geplant, etwa EU-weite Listen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, die die nationalen Listen ergänzen sollen. Die gesammelten Vorschläge sollen am 9. Mai der Führung der europäischen Institutionen übergeben werden – dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für den Rat, Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Wie es dann konkret weitergehen soll, ist offen. Viele Empfehlungen würden eine Änderung der europäischen Verträge erfordern. Das heißt, sie müssten einstimmig beschlossen werden – so wie auch die Abschaffung der Einstimmigkeit.

Dass Europaparlament will darauf drängen, dass die Reformen möglichst rasch beschlossen werden. »Diese Reformvorschläge sind nicht für die Schublade, sondern müssen jetzt umgesetzt werden«, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund. »Wir haben jetzt die einzigartige Chance, Europa demokratischer und handlungsfähiger zu machen. Es wäre absolut unverantwortlich von den Mitgliedstaaten, wenn sie jetzt hier weiter bremsen.« Ob Staaten wie Polen und Ungarn, aber auch die skandinavischen EU-Mitglieder eine Abschaffung ihrer Vetorechte zustimmen werden, ist sehr ungewiss. Die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage ist offen.

Macron soll es richten Damit die Vorschläge nicht einfach ad acta gelegt werden, verhandeln die Vorsitzenden der größten Fraktionen im Europaparlament – Konservative, Sozialdemokraten, Grüne und Liberale – über eine Resolution. Sie sieht die Einberufung einer Reformversammlung vor, die die nötigen Änderungen diskutiert und vorbereitet. Die Resolution soll möglicherweise schon in der kommenden Woche im Parlament verabschiedet werden. »Die Pandemie und der russische Krieg haben eine neue Realität für Europa geschaffen«, sagte der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber, dem SPIEGEL. »Es ist Zeit für eine neue grundlegende Reflexion über die Rolle Europas im 21. Jahrhundert und darüber, was die EU für die Menschen in Europa leisten muss.« Diese Debatte sollte in Form eines Konvents geführt werden, so Weber.