Gipfel in Brüssel EU ringt um langen Atem im Ukrainekrieg

Das, so heißt es aus Pariser Regierungskreisen, habe man auch im Brüsseler Gipfel-Kommuniqué wiederfinden wollen. Hinter den »Sicherheitszusagen« würde sich alles verbergen, was nötig sei, um die Ukraine langfristig vor Angriffen und Destabilisierungsversuchen zu schützen – mit der Betonung auf langfristig. An der weiteren Präzisierung werde man nun zügig arbeiten.

Weiter umstritten ist auch die Frage nach einem Beitritt der Ukraine zur EU und zur Nato. Bei der Sitzung der Staats- und Regierungschefs hätten gleich mehrere Teilnehmer betont, dass Standards und Regeln für einen EU-Beitritt zu erfüllen seien. Diese hätten auch alle aktuellen Mitglieder erfüllen müssen. Die Standards abzusenken, sei deshalb kaum denkbar.

Hinzu kommt, dass ein Beitritt der Ukraine nicht nur die fein austarierte Finanzierung der EU, insbesondere die gigantischen Agrarbeihilfen, aus dem Gleichgewicht bringen würde. In den EU-Verträgen gibt es auch Artikel 42.7, in dem es heißt: »Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung.«