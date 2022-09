Sollte sich ein Verdacht ergeben, sollen die nationalen Behörden in einer zweiten Phase weitere Informationen von Unternehmen anfordern oder aber Prüfungen und Inspektionen vornehmen. In vielen Fällen – insbesondere in Ländern mit ohnehin fragwürdiger Menschenrechtslage – dürfte das allerdings schwierig werden. Deshalb sollen die Behörden der EU-Staaten nach Vorstellungen der Kommission ein Produkt schon dann vom EU-Markt nehmen sowie die Ein- und Ausfuhr verbieten können, wenn ihnen der Verdacht der Zwangsarbeit groß genug erscheint.

Mit Peking droht Ärger

»Man kann nicht jedes Produkt zu 100 Prozent überprüfen«, sagt Bernd Lange (SPD), Chef des einflussreichen Außenhandelsausschusses des EU-Parlaments. Aber es lasse sich beispielsweise sagen, dass ein Produkt wie Christbaumschmuck zum großen Teil aus Chinas Provinz Xinjiang stamme – wo Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslagern einsitzen und auch Zwangsarbeit verrichten müssen. In solchen Fällen, sagt Lange, »wird es Veränderungen in den Wertschöpfungsketten geben.«