EU und Frankreich Wie viel Platz braucht das Europäische Parlament?

Vor allem ließe sich dadurch leichter begründen, warum das Parlament ein neues Bürogebäude braucht. Metsolas Vorschlag wäre ein Geschenk an die französische Regierung gewesen. Und für die karrierebewusste Malteserin möglicherweise ein lohnender Schachzug.

Eine Frage konnte Metsola allerdings nicht beantworten: Wieso das Europäische Parlament im Beherbungsgewerbe aktiv werden sollte. Die Sache wurde nicht weiter verfolgt.

Bornes Brief in Sachen Osmose-Gebäude ist nun ein weiterer Versuch, das Parlament stärker an Straßburg zu binden. Diesmal stehen die Chancen günstiger. Das Parlamentspräsidium befasste sich am Montagabend mit der Angelegenheit.