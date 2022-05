Die Wahlen des Europaparlaments sollen künftig anders ablaufen als bisher. In Straßburg hat die Mehrheit der 323 Abgeordneten für einen entsprechenden Gesetzesvorschlag gestimmt, 262 dagegen, wie das Parlament mitteilte. Die geplante Wahlreform beinhaltet eine Sperrklausel, länderübergreifende Wahllisten und einen einheitlichen Wahltag. Nun müssen noch die EU-Staaten zustimmen.

Nach den Vorstellungen des Parlaments sollen konkret 28 neue Sitze für die transnationalen Listen im EU-Parlament geschaffen werden, die zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt sein sollen. Zudem soll in Europa einheitlich am 9. Mai gewählt werden, der Tag kann von den einzelnen Ländern zum Feiertag erklärt werden.

Ampelregierung für Einführung der Wahlhürde

Umstritten ist die geplante Sperrklausel von 3,5 Prozent. In einem Teil der EU-Staaten wird eine Wahlhürde bereits seit Längerem angewandt. In Deutschland gilt hingegen zwar bei den Bundestagswahlen die Fünfprozenthürde. Als eines der letzten großen EU-Länder verzichtet die Bundesrepublik jedoch bei den EU-Wahlen auf eine Sperrklausel. Mehrere innerdeutsche Versuche, die Hürde einzuführen, waren in der Vergangenheit vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Dies könnte nun über die EU-Ebene umgangen werden.